Regolamento IFAB: ecco i cambiamenti che entreranno in vigore dal 2023/2024 (Di venerdì 24 marzo 2023) L’IFAB ha pubblicato un documento in cui riassume tutte le regole che subiranno un cambiamento nel corso della prossima stagione L’IFAB ha pubblicato un documento in cui riassume tutte le regole che subiranno un cambiamento nel corso della prossima stagione calcistica di Serie A ma non solo. Di seguito riportiamo le più importanti e interessanti. 3 – I CALCIATORI: Chiarimento relativo alle persone in più sul campo di gioco quando viene segnata una meta segnata; 6 – GLI ALTRI UFFICIALI DI GARA: L’assistente dell’arbitro di riserva (RAR) può ora assistere l’arbitro come gli altri ufficiali di gara in campo; 7 – DURATA INCONTRO: I “festeggiamenti per il gol” diventano un punto separato nell’elenco delle cause di perdita di tempo per cui l’arbitro concede una tolleranza. 10 – DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DELL’INCONTRO: Il termine “calci dal ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 marzo 2023) L’ha pubblicato un documento in cui riassume tutte le regole che subiranno un cambiamento nel corso della prossima stagione L’ha pubblicato un documento in cui riassume tutte le regole che subiranno un cambiamento nel corso della prossima stagione calcistica di Serie A ma non solo. Di seguito riportiamo le più importanti e interessanti. 3 – I CALCIATORI: Chiarimento relativo alle persone in più sul campo di gioco quando viene segnata una meta segnata; 6 – GLI ALTRI UFFICIALI DI GARA: L’assistente dell’arbitro di riserva (RAR) può ora assistere l’arbitro come gli altri ufficiali di gara in campo; 7 – DURATA INCONTRO: I “festeggiamenti per il gol” diventano un punto separato nell’elenco delle cause di perdita di tempo per cui l’arbitro concede una tolleranza. 10 – DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DELL’INCONTRO: Il termine “calci dal ...

