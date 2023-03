Red Bull | Ricciardo | sono ancora qui e ho tre obiettivi da realizzare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlKeating : Alonso mette zizzania tra Verstappen e Perez con una domanda maliziosa: può spaccare la Red Bull. Lo hanno capito t… - ziaerm_ : RT @Megheee_: Io che provo a scomparire del mondo dopo aver visto il passo gara di Red Bull a Jeddah confrontato con quello Ferrari https:/… - amoifiorellini : RT @JennSamael33: 'dominio Red Bull' Raga' una stagione e due gare non è mancato 'dominio' Quello Mercedes era dominio - quaranta_vito : @lucacapvt Intanto Horner ringrazia ?? Poi quando ricordo che Red Bull ha rubato, in realtà è perché non voglio acce… - BalzanoBeatrice : RT @Megheee_: Io che provo a scomparire del mondo dopo aver visto il passo gara di Red Bull a Jeddah confrontato con quello Ferrari https:/… -

Un post per dire: ci sono ancora, sebbene dietro le quinte. Daniel Ricciardo si gode la vita da terzo pilota, si gode un tempo libero mai avuto negli anni scanditi al ritmo di una stagione di F1 dopo l'altra. Il GP d'Australia è la prossima fermata di un mondiale nel segno die all'Albert ...Crisi AlphaTauri Nel trionfale inizio di 2023 della, dominatrice dei prime due GP della stagione e apparentemente destinata a far man bassa anche delle prossime 21 gare presenti in calendario, c'è ancora un piccolo neo. Non riguarda però ...CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 1 Jake DIXON 96 1:43.046 GASGAS Aspar Team 2 Pedro ACOSTA 37 1:43.051KTM Ajo 3 Manuel GONZALEZ 18 1:43.225 Yamaha VR46 Master Camp Team 4 Tony ARBOLINO 14 1:43.233 ...

F1 | Ferrari: pinze rigide; Red Bull: caliper leggeri Motorsport.com - IT

Un post per dire: ci sono ancora, sebbene dietro le quinte. Daniel Ricciardo si gode la vita da terzo pilota Red Bull, si gode un tempo libero mai avuto negli anni scanditi al ritmo di una stagione di ...All'orizzonte, o quantomeno per le prime gare di questo campionato, pare non esserci avversaria per una Red Bull apparsa imperante sin dal primo GP. Una situazione che conosce bene Toto Wolff , ...