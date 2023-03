Recupera la vista grazie a innovativo intervento a Torino | ' sono rinato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar. (Adnkronos Salute) - "Quando mirisvegliato e ho iniziato a vedere i contorni delle mie dita e della mano, è stato come nascere di nuovo". La felicità traspare dalle prime parole di E. B., un uomo di 83 anni che vive in provincia di. Due gravi e diverse patologie dellal'avevano reso cieco dall'età di 6 anni:a un eccezionale, eseguito per la prima volta al mondo all'ospedale Molinette di, il paziente è riuscito are laall'occhio destro che, già a due settimane dall'(durato 4 ore), gli permette di riconoscere gli oggetti, i volti e di muoversi autonomamente. Ad operarlo una équipe costituita dal professor Michele Reibaldi, direttore della Clinica ...