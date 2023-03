Reato di tortura, Fratelli d'Italia presenta una proposta di legge per abrogarlo (Di venerdì 24 marzo 2023) L'appello di Ilaria Cucchi 'E' notizia di queste ore la sospensione di 23 agenti del carcere di Biella accusati dalla magistratura di tortura di Stato nei confronti di 3 detenuti e nelle stesse ore ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 marzo 2023) L'appello di Ilaria Cucchi 'E' notizia di queste ore la sospensione di 23 agenti del carcere di Biella accusati dalla magistratura didi Stato nei confronti di 3 detenuti e nelle stesse ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #Camera Fratelli d'Italia presenta una proposta di legge per abrogare il reato di tortura introdotto nell'ordinamen… - ivanscalfarotto : Come definire un governo che introduce un nuovo reato con pene pesantissime per chi va a un rave party ed elimina i… - ultimora_pol : Fratelli d'Italia presenta una proposta di legge per abrogare il reato di tortura: 'Il rischio di subire denunce e… - NedQuaalude : RT @ultimora_pol: #Camera Fratelli d'Italia presenta una proposta di legge per abrogare il reato di tortura introdotto nell'ordinamento ita… - MarcoCata69 : RT @ultimora_pol: Fratelli d'Italia presenta una proposta di legge per abrogare il reato di tortura: 'Il rischio di subire denunce e proces… -