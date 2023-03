Reati di mafia: trentacinque arresti tra Puglia e Lazio Condanne fino a sedici anni di carcere (Di venerdì 24 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito trentacinque ordini di carcerazione, emessi dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari (ufficio esecuzioni penali), nei confronti di altrettante persone colpite da sentenze definitive di condanna, per gravi Reati commessi ad Altamura, tra il 2017 e il 2018, da soggetti vicini al clan D’Abramo – Sforza, legato alla consorteria mafiosa Parisi – Palermiti ed egemone, in quegli anni, sulla città murgiana. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e, condotte, in diverse fasi, mediante servizi di osservazione controllo e pedinamento, attività tecniche, nonché supportate da diverse dichiarazioni di collaboratori di giustizia, hanno consentito, già nel novembre del 2019, di ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 24 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguitoordini di carcerazione, emessi dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari (ufficio esecuzioni penali), nei confronti di altrettante persone colpite da sentenze definitive di condanna, per gravicommessi ad Altamura, tra il 2017 e il 2018, da soggetti vicini al clan D’Abramo – Sforza, legato alla consorteria mafiosa Parisi – Palermiti ed egemone, in quegli, sulla città murgiana. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antidi Bari e, condotte, in diverse fasi, mediante servizi di osservazione controllo e pedinamento, attività tecniche, nonché supportate da diverse dichiarazioni di collaboratori di giustizia, hanno consentito, già nel novembre del 2019, di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianniLegale : Si é riferito alla incriminazione di Andreotti per mafia. La calunnia é un delitto. Delitti sono tutti i reati puni… - agiuseppexxx : Se sei incinta o hai un bambino piccolo devi fare regolarmente la detenzione in carcere se compi reati gravi #droga… - EnricoGraldi : @pinleo57 @Tommasocerno Questo governo nelle sue amministrazioni comunali ecc.. ha indagati per mafia e vari altri… - DesignerLadibug : @GianlucaBarone6 @FratellidItalia Per non parlare delle peripezie di berlusconi, dei politici di fdi che manteniamo… - i_mimimmi : @jomoroids @capuanogio Quindi un Pm che odia la mafia nn può indagare sui reati della mafia perché è di parte.?????????????? -