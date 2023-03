Re Carlo III, dopo Andrea arriva uno schiaffone anche al fratello Edoardo: "Non sarà mai così" (Di venerdì 24 marzo 2023) Ennesimo affronto di Re Carlo III ad un membro della sua famiglia, dopo il principe Harry e Meghen Markle, suo fratello Andrea, ora è il turno di Edoardo Non c’è pace per il nuovo monarca, Re Carlo III che, a pochissimi giorni dalla sua incoronazione deve far fronte ai diversi capricci degli altri membri della famiglia reale. Possiamo affermare con certezza che il primogenito della Regina Elisabetta stava aspettando questo momento da tutta la vita. La preparazione per la sua incoronazione è avvenuta subito dopo la celebrazione dei funerali di sua madre. Elisabetta II si è spenta l’8 settembre del 2022 e, essendo deceduta in Scozia ha avuto inizio il piano unicorno che prevedeva il trasferimento del feretro Eleonora anzi funebri si sono svolte per ben 10 giorni. Non ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 24 marzo 2023) Ennesimo affronto di ReIII ad un membro della sua famiglia,il principe Harry e Meghen Markle, suo, ora è il turno diNon c’è pace per il nuovo monarca, ReIII che, a pochissimi giorni dalla sua incoronazione deve far fronte ai diversi capricci degli altri membri della famiglia reale. Possiamo affermare con certezza che il primogenito della Regina Elisabetta stava aspettando questo momento da tutta la vita. La preparazione per la sua incoronazione è avvenuta subitola celebrazione dei funerali di sua madre. Elisabetta II si è spenta l’8 settembre del 2022 e, essendo deceduta in Scozia ha avuto inizio il piano unicorno che prevedeva il trasferimento del feretro Eleonora anzi funebri si sono svolte per ben 10 giorni. Non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Per la prima volta i visitatori dell'Abbazia di Westminster potranno ammirare da vicino e persino calpestare – ma r… - SkyTG24 : Re Carlo III e il piano quinquennale per ridurre le spese della Royal Family - monarchico : Il #principe #Akishino e la #principessa #Kiko del #Giappone all'#incoronazione di #re #Carlo III #uk #monarchy… - Giovann16809249 : RT @tradori: Gnooooooooooooo Re Carlo III ha annullatoh la visita in Frôncia ???? è si che era tutto così tranquillo sotto la guida di Macron… - pauligurize : RT @fam_cristiana: A causa dei disordini provocati dalle proteste contro la riforma delle pensioni, il Re Carlo III d’Inghilterra ha rinvia… -