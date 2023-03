Rai, pronta l’epurazione: via Fazio, Amadeus a rischio e Pino Insegno in arrivo (Di venerdì 24 marzo 2023) La maggioranza accelera la rivoluzione Rai Fuortes lascia, idea Insegno per Sanremo La Stampa, di Michela Tamburrino, pag. 9 É una rivoluzione che potrebbe lasciare nomi illustri sul campo quella con cui la maggioranza di governo cerca di portare a destra la Rai. Due su tutti: quello di Fabio Fazio, per il quale allo stato attuale un rinnovo sarebbe impossibile; e quello di Amadeus, che vede tremare pericolosamente la conduzione del Festival 2024, mentre verso Sanremo si incammina a passo svelto Pino Insegno, che chiede che tanta sua dedizione alla Meloni porti qualcosa. Il problema del centrodestra, se problema dobbiamo chiamarlo, è quello di un equilibrio di una narrazione del Paese che appare al Governo troppo spostato a sinistra, e da troppo tempo. Ma non è solo quello. La premier Giorgia Meloni ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 24 marzo 2023) La maggioranza accelera la rivoluzione Rai Fuortes lascia, ideaper Sanremo La Stampa, di Michela Tamburrino, pag. 9 É una rivoluzione che potrebbe lasciare nomi illustri sul campo quella con cui la maggioranza di governo cerca di portare a destra la Rai. Due su tutti: quello di Fabio, per il quale allo stato attuale un rinnovo sarebbe impossibile; e quello di, che vede tremare pericolosamente la conduzione del Festival 2024, mentre verso Sanremo si incammina a passo svelto, che chiede che tanta sua dedizione alla Meloni porti qualcosa. Il problema del centrodestra, se problema dobbiamo chiamarlo, è quello di un equilibrio di una narrazione del Paese che appare al Governo troppo spostato a sinistra, e da troppo tempo. Ma non è solo quello. La premier Giorgia Meloni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marianna_picchi : @PBerizzi @repubblica Pronta una sua conduzione in RAI……..?????????????????????????????? - CovelloSabrina : RT @this_isme_22: Io pronta a denunciare la Rai per non averci dato i minuti aggiuntivi #MareFuori3 - occhio_notizie : #Fiorello, nel suo programma Viva Rai 2, ha detto a Tommaso Stanzani: 'Il tuo ex piange ancora da mattina a sera',… - Glorismentirosa : RT @this_isme_22: Io pronta a denunciare la Rai per non averci dato i minuti aggiuntivi #MareFuori3 - FatimaAdorisio : RT @this_isme_22: Io pronta a denunciare la Rai per non averci dato i minuti aggiuntivi #MareFuori3 -