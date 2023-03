Rai | fonografici italiani | ' Fuortes? Prima di andare alla Scala sistemi i conti da pagare' **

(Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Sapere che l'Adpossa dirigere il tempio della musica è un ossimoro vista la sua completa indifferenza in riposta sul tema dei diritti musicali". A dichiararlo senza mezzi termini è Sergio Cerruti, presidente dell'Associazione(Afi) e presidente del gruppo media comunicazione e spettacolo in Assolombarda, dopo le notizie che vedrebbero l'amministratore delegato Carlodire addioRai per dirigersi verso la guida del Teatrodi Milano. "Per noi dal 1° gennaio 2023 la Tv di Stato è ufficialmente un'emittente pirata, almeno Meta ha avuto il buonsenso di rimuovere i contenuti mentre la Rainua a usarli senza autorizzazione", aggiunge Cerruti riferendosi all'utilizzo dei ...

Fuortes dalla Rai verso la Scala. I fonografici: 'Paghi diritti non pagati' 'Una rivoluzione senza rivoluzionari quella che sta andando in scena oggi a Viale Mazzini a Roma, dopo le notizie che vedrebbero l'...

Sergio Cerruti, presidente dell’AFI (Associazione Fonografici Italiani) e presidente del gruppo media comunicazione e spettacolo in Assolombarda, commenta così le indiscrezioni che vedrebbero l'ad ...