Ragazza cieca sfrattata perché il cane guida è un problema

(Di venerdì 24 marzo 2023) Camilla di Pace ha 31 anni, vive a Bologna in un appartamento in affitto ma in fase di rinnovo del contratto è stata "allontanata" dopo aver fatto presente ai proprietari che da settembre sarà con lei anche una dolce labrador...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VerdiStudio : Possibile che nessuno sia in grado di darsi la risposta al perché siano così alti gli affitti ??? Non solo a Bologn… - infoitinterno : Ragazza cieca sfrattata a Bologna perché la padrona di casa non vuole il cane guida - infoitinterno : Bologna, ragazza cieca sfrattata da casa: non vogliono il cane guida - vincenzodaddett : Bologna, ragazza cieca sfrattata da casa: non vogliono il cane guida . NON HO PAROLE! - Alessdan1 : Bologna, ragazza cieca sfrattata da casa: non vogliono il cane guida -

Camilla vive a Bologna , in centro città. L'appartamento in cui paga l'affitto è in via Santo Stefano. La, di recente, come spiega Il Resto del Carlino, ha chiesto agli intermediari che gestiscono la dimora di poter accedere al rinnovo del contratto. Nel farlo ha specificato che con lei, da ......che lascerà la Ceylan completamente. Come vi abbiamo anticipato, fortunatamente anche questo incubo si concluderà al meglio, grazie ad un rischioso intervento chirurgico a cui lasi ...Si avvicinano in quattro, arrivano nei pressi del gruppo di Willy e prendono di mira un, ... Il ragazzo, però, diventa il bersaglio di una furia: prima viene insultato, poi minacciato. Due ...

Bologna, ragazza cieca sfrattata da casa: non vogliono il cane guida il Resto del Carlino

Camilla, ragazza non vedente che vive a Bologna, a settembre dovrà lasciare l'appartamento in cui vive perché la padrona di casa non le rinnoverà il contratto… Leggi ...Camilla vive a Bologna, in centro città. L’appartamento in cui paga l’affitto è in via Santo Stefano. La ragazza, di recente, come spiega Il Resto del Carlino, ha chiesto agli intermediari che ...