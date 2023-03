Raf Vallone, chi era l’attore: età, carriera, film, figli, moglie, come è morto, tomba (Di venerdì 24 marzo 2023) Saverio Vallone, figlio del noto attore Raf Vallone, sarà ospite di Serena Bortone nel salotto di “Oggi è un altro giorno” e racconterà tutto sulla storia del padre e di come ha segnato la storia del cinema. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui. Chi era Raf Vallone: età e biografia Raf Vallone è nato a Tropea il 17 febbraio del 1916 e il suo nome è passato alla storia per essere stato un grande attore, calciatore e partigiano Italiano. Trascorre l’infanzia in Calabria, ma dopo qualche anno tutta la famiglia si trasferisce a Torino. Qui studia al Liceo Classico e si laurea in Filosofia e poi in Giurisprudenza. Uno dei suoi grandi maestri è stato proprio Luigi Einaudi. Ha una carriera calcistica di qualche anno, durante ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 marzo 2023) Saverioo del noto attore Raf, sarà ospite di Serena Bortone nel salotto di “Oggi è un altro giorno” e racconterà tutto sulla storia del padre e diha segnato la storia del cinema. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui. Chi era Raf: età e biografia Rafè nato a Tropea il 17 febbraio del 1916 e il suo nome è passato alla storia per essere stato un grande attore, calciatore e partigiano Italiano. Trascorre l’infanzia in Calabria, ma dopo qualche anno tutta la famiglia si trasferisce a Torino. Qui studia al Liceo Classico e si laurea in Filosofia e poi in Giurisprudenza. Uno dei suoi grandi maestri è stato proprio Luigi Einaudi. Ha unacalcistica di qualche anno, durante ...

