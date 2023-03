Rabiot non rinnova? Pronto un ritorno di fiamma (e a costo zero) (Di venerdì 24 marzo 2023) Adrien Rabiot sta vivendo una stagione da sogno, ma il suo rinnovo sembra essere appeso a un filo la Juve si guarda attorno. La domanda che ormai tutti quanti si stanno ponendo è sempre la medesima: ma perché Rabiot non ha giocato così anche i primi tre anni di Juventus? Purtroppo non lo sapremo mai, ma in questo campionato è tra i migliori per i bianconeri. Adrien Rabiot (Fonte: LaPresse)Il suo stipendio da 7 milioni di euro impone alla Juventus di fare le dovute valutazioni in sede di contrattazione, anche perché si dovrà interpellare anche la mamma Veronique. Il francese a Torino però sta molto bene, dunque potrebbe comunque essere intenzionato a fare uno sforzo per rimanere. Nel caso in cui non si riuscisse a completare in maniera accettabile l’affare, i bianconeri non sono di certo preoccupati, anche perché il mercato degli ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 24 marzo 2023) Adriensta vivendo una stagione da sogno, ma il suo rinnovo sembra essere appeso a un filo la Juve si guarda attorno. La domanda che ormai tutti quanti si stanno ponendo è sempre la medesima: ma perchénon ha giocato così anche i primi tre anni di Juventus? Purtroppo non lo sapremo mai, ma in questo campionato è tra i migliori per i bianconeri. Adrien(Fonte: LaPresse)Il suo stipendio da 7 milioni di euro impone alla Juventus di fare le dovute valutazioni in sede di contrattazione, anche perché si dovrà interpellare anche la mamma Veronique. Il francese a Torino però sta molto bene, dunque potrebbe comunque essere intenzionato a fare uno sforzo per rimanere. Nel caso in cui non si riuscisse a completare in maniera accettabile l’affare, i bianconeri non sono di certo preoccupati, anche perché il mercato degli ...

