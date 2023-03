Rabiot e il rinnovo con la Juve | ' Futuro? Sarò onesto'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cucciolina96251 : RT @MatthijsPog: ??????Rabiot l: 'Il rinnovo con la Juventus? In Italia mi trovo bene. Mi sento in costante crescita. Nel calcio di oggi non s… - SiccardiCarlo : RT @tvdellosport: ????????????: “??????????????? ?????? ???? ???????????? ????????????” Adrien #Rabiot ha parlato così riguardo il suo possibile rinnovo con la #Juvent… - tvdellosport : ????????????: “??????????????? ?????? ???? ???????????? ????????????” Adrien #Rabiot ha parlato così riguardo il suo possibile rinnovo con la… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Rabiot sul rinnovo: 'In Italia sto bene, ma al momento non so nulla' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Rabiot sul rinnovo: 'In Italia sto bene, ma al momento non so nulla' -

I tifosi della Juve si godono l'exploit di, ma temono per il futuro, dato che il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno. L'ex PSG rinnoverà o troverà un'altra... Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha parlato a Le Figaro del proprio futuro e delle possibilità di rinnovo con la società bianconera al termine della stagione, quando scadrà il suo attuale accordo: 'Il rinnovo con la Juve? In Italia mi trovo bene, mi sento in costante crescita. Nel calcio di oggi non si sa mai cosa può succedere. Si vedrà tra qualche mese'.

Juventus, Rabiot: "Rinnovo Si vedrà tra qualche mese! Ritorno al PSG Non precludo niente" Fantacalcio ®

RABIOT – Intervistato da Le Figaro, Adrien Rabiot, centrocampista in scadenza di contratto con la Juventus, è tornato a parlare del suo futuro: “Il rinnovo con la Juve In Italia mi trovo bene, mi ...In casa Juventus tiene sempre banco il futuro di Adrien Rabiot. Come noto, il francese è ancora in scadenza nel prossimo giugno e non ha raggiunto l’intesa per il rinnovo con i bianconeri.