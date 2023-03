Quieto | «Fuorigioco sperimentale? Molto più facile per noi attaccanti!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 24 marzo 2023)spiega il punto di vista di un attaccante sulle nuove regole che comporta ilsperimentato dalla FIFA e applicato nel campionato giovanile. Ecco come la pensa il giovane calciatore dell’Inter Under-18. RISCHIO – Danielespiega com’è per un attaccante giocare con le regole del nuovo. Intervistato da Sky Sport 24, il giovane calciatore dell’Inter Under-18 afferma: «Da attaccante penso che siapiù, che si può rischiare qualcosa in più e che sulle seconde palle in profondità è piùper noi attaccanti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...