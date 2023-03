Questione nuovo Stadio Milano, Sala: “Il Milan entro 15 giorni presenterà il progetto” (Di venerdì 24 marzo 2023) Il futuro prende piega a Milano per la Questione Stadio. Inter e Milan avrebbero trovato una strada che porta lontano da San Siro. I rossoneri sarebbero quelli più intenzionati ad andare fino in fondo per la presentazione del progetto del nuovo Stadio. Anche il primo cittadino del capoluogo lombardo ha riferito come il Diavolo sia in procinto di presentare un progetto per una nuova struttura. Queste le parole di Sala che ha parlato a margine dell’inaugurazione di Casa Fabrizio Frizzi: “Il Milan, nella documentazione che anche io ho più o meno visto, ha una serie di ipotesi, credo sei o sette” per un eventuale Stadio nell’area La Maura dell’ex Ippodromo. Ma in realtà, il ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Il futuro prende piega aper la. Inter eavrebbero trovato una strada che porta lontano da San Siro. I rossoneri sarebbero quelli più intenzionati ad andare fino in fondo per la presentazione deldel. Anche il primo cittadino del capoluogo lombardo ha riferito come il Diavolo sia in procinto di presentare unper una nuova struttura. Queste le parole diche ha parlato a margine dell’inaugurazione di Casa Fabrizio Frizzi: “Il, nella documentazione che anche io ho più o meno visto, ha una serie di ipotesi, credo sei o sette” per un eventualenell’area La Maura dell’ex Ippodromo. Ma in realtà, il ...

