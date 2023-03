Quello che va fatto subito contro i femminicidi

Leggi su panorama

(Di venerdì 24 marzo 2023) In una situazione drammatica (125 vittime nel 2022), occorre accorciare i tempi tra la denuncia della violenza e la protezione di chi la subisce. Altrimenti la strage non si ferma. Ogni 70 ore in Italia avviene uno, qualcuno uccide una donna. Nel 2022 ci sono state 125 vittime: il 78 per cento italiane e il 5 per cento minorenni; 103 omicidi sono stati compiuti in ambito familiare e 61 per mano del partner, attuale o passato. Le rilevazioni della Direzione centrale della polizia criminale ci dicono che dal 2019 al 2022 isono aumentati del 12 per cento: inoltre, +23 per cento di violenze sessuali, +11 per cento di maltrattamentifamiliari o conviventi, +7 per cento di atti persecutori, +80 per cento di costrizione. Il dato che però deve destare la massima preoccupazione è la crescita dell’81 per cento ...