"Quando l'ha saputo ha fatto la faccia...": Pio e Amedeo, bordata sulla Toffanin (Di venerdì 24 marzo 2023) Pio e Amedeo si preparano per questa nuova stagione di Felicissima Sera che partirà tra poche ore. E in un'intervista al Corriere il duo comico ha messo nel mirino Silvia Toffanin che sarà tra gli ospiti dello show: "Lei si fa i fatti di tutti ma nessuno si fa i fatti suoi. Le chiederemo qualunque cosa: la sua intimità, quello che succede a casa, le cene di Natale con il suocero, la tombola. Ad esempio, quanto costa una cartella della tombola a casa loro? Quante azioni bisogna scambiare per acquistarne una? Silvia ha accettato subito, Quando glielo abbiamo proposto ha fatto la faccia di chi si viene a consegnare”. Poi la rivelazione su Gigi D'Alessio che parteciperà al programma: "Includerlo significa farlo accettare da un pubblico che lo snobba da sempre, da quei giornali glamour che lo ignorano. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Pio esi preparano per questa nuova stagione di Felicissima Sera che partirà tra poche ore. E in un'intervista al Corriere il duo comico ha messo nel mirino Silviache sarà tra gli ospiti dello show: "Lei si fa i fatti di tutti ma nessuno si fa i fatti suoi. Le chiederemo qualunque cosa: la sua intimità, quello che succede a casa, le cene di Natale con il suocero, la tombola. Ad esempio, quanto costa una cartella della tombola a casa loro? Quante azioni bisogna scambiare per acquistarne una? Silvia ha accettato subito,glielo abbiamo proposto haladi chi si viene a consegnare”. Poi la rivelazione su Gigi D'Alessio che parteciperà al programma: "Includerlo significa farlo accettare da un pubblico che lo snobba da sempre, da quei giornali glamour che lo ignorano. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilio_3 : @ilFrank77 Se leggi qualche titolo di giornale estero su di loro . O qualche striscione sugli spalti quando giocan… - 1958Aldo : RT @EmiliaUA: Ieri sera ho incontrato il dottor #Sirchia, ex ministro della #Salute, effettivamente l'ultimo titolato a ricoprire quel ruol… - Mslauria77 : RT @EmiliaUA: Ieri sera ho incontrato il dottor #Sirchia, ex ministro della #Salute, effettivamente l'ultimo titolato a ricoprire quel ruol… - marc_bottle : @IlNazionale Questo tweet sta riscuotendo scarso successo. Forse perché i #provax se la stanno facendo addosso da q… - salvelox681 : RT @EmiliaUA: Ieri sera ho incontrato il dottor #Sirchia, ex ministro della #Salute, effettivamente l'ultimo titolato a ricoprire quel ruol… -

Elly Schlein, cosa chiedono i giovani alla nuova leader del Pd Ho gli occhiali in mano, non so perché, quando ho perso i sensi li avevo in faccia. Il medico mi ... Se mai lo hanno saputo, lo hanno dimenticato. Chi sa cosa significhi l'ossessione della sopravvivenza ... Alain de Benoist intellettuale dalle molte vite. La lettura di Malgieri ... che qualifica de Benoist come un intellettuale che ha saputo antivedere nelle contraddizioni della ... quando non dell'oblio programmato. Memoria viva raccoglie tutto questo e molto altro ancora, ... Raccolta differenziata: Johnny Mnemonic (400 LIVE - Episodio 98) ...politico - tecnologiche ma la cui intera trama crollerebbe all'istante se solo avessero saputo che, ... vi parliamo di un cult incredibile uscito in Italia più o meno quando avevamo appena aperto il ... Ho gli occhiali in mano, non so perché,ho perso i sensi li avevo in faccia. Il medico mi ... Se mai lo hanno, lo hanno dimenticato. Chi sa cosa significhi l'ossessione della sopravvivenza ...... che qualifica de Benoist come un intellettuale che haantivedere nelle contraddizioni della ...non dell'oblio programmato. Memoria viva raccoglie tutto questo e molto altro ancora, ......politico - tecnologiche ma la cui intera trama crollerebbe all'istante se solo avesseroche, ... vi parliamo di un cult incredibile uscito in Italia più o menoavevamo appena aperto il ... Alda D'Eusanio: Sono arrivata a pesare 34 chili, avevo smesso di ... Fanpage.it