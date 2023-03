Quando gioca Matteo Berrettini a Miami e chi affronterà: ostacolo americano (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo la sconfitta all’esordio nel Masters 1000 di Indian Wells, Matteo Berrettini torna nuovamente in campo a Miami ed affronterà nel secondo turno l’americano Mackenzie McDonald. Una sfida sicuramente pericolosa per il tennista romano, che non sta sicuramente affrontando il miglior momento della carriera. Berrettini era rientrato nel circuito ad Acapulco dopo il ko al primo turno all’Australian Open contro Andy Murray. Il torneo messicano si era chiuso malamente con il ritiro nel match con il danese Holger Rune. Una serie di problemi fisici che stanno certamente caratterizzando queste ultime settimane del romano, battuto subito ad Indian Wells dal giapponese Taro Daniel. McDonald è attualmente il numero 55 della classifica mondiale e ha superato al primo turno a Miami ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo la sconfitta all’esordio nel Masters 1000 di Indian Wells,torna nuovamente in campo aednel secondo turno l’Mackenzie McDonald. Una sfida sicuramente pericolosa per il tennista romano, che non sta sicuramente affrontando il miglior momento della carriera.era rientrato nel circuito ad Acapulco dopo il ko al primo turno all’Australian Open contro Andy Murray. Il torneo messicano si era chiuso malamente con il ritiro nel match con il danese Holger Rune. Una serie di problemi fisici che stanno certamente caratterizzando queste ultime settimane del romano, battuto subito ad Indian Wells dal giapponese Taro Daniel. McDonald è attualmente il numero 55 della classifica mondiale e ha superato al primo turno a...

