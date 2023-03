"Quando entro al bar...": la lagna della ladra in tv, fino a dove si spinge (Di venerdì 24 marzo 2023) "Sì, sono una ladra. Sono una borseggiatrice". Poi ci tiene a precisare: "Sono rom". A parlare è Mari, una delle borseggiatrici della metro, nella dura intervista nello studio di Diritto e Rovescio (Rete4). Paolo Del Debbio e Giuseppe Cruciani hanno ascoltato sconcertati la disinvoltura con la quale la ragazza rivendicava i suoi diritti, ovvero quello di poter entrare in un bar e chiedere un caffè senza venir fotografata. Chiede Cruciani: "Glielo dico con tutto il rispetto perché lei ci mette la faccia: lei è una ladra e se qualcuno cerca di allontanarla dal posto dove lei va abitualmente a rubare, anche un barista che le chiede di non entrare non commette un reato, cerca di limitare i danni che lei procura". Pronta la risposta di Mari: "Mica vado a rubare dentro un bar, vado a prendere un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) "Sì, sono una. Sono una borseggiatrice". Poi ci tiene a precisare: "Sono rom". A parlare è Mari, una delle borseggiatricimetro, nella dura intervista nello studio di Diritto e Rovescio (Rete4). Paolo Del Debbio e Giuseppe Cruciani hanno ascoltato sconcertati la disinvoltura con la quale la ragazza rivendicava i suoi diritti, ovvero quello di poter entrare in un bar e chiedere un caffè senza venir fotografata. Chiede Cruciani: "Glielo dico con tutto il rispetto perché lei ci mette la faccia: lei è unae se qualcuno cerca di allontanarla dal postolei va abitualmente a rubare, anche un barista che le chiede di non entrare non commette un reato, cerca di limitare i danni che lei procura". Pronta la risposta di Mari: "Mica vado a rubare dun bar, vado a prendere un ...

