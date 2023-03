Qualità dell’aria, domenica (26 marzo), la quinta ed ultima domenica ecologica calendarizzata (Di venerdì 24 marzo 2023) È in programma il 26 marzo la quinta domenica ecologica, l’ultima tra quelle calendarizzate con la memoria di Giunta dello scorso 20 ottobre https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Memoria della Giunta Capitolina n. 57 del 20 ottobre 2022 domeniche ecologiche.pdf Il provvedimento è finalizzato a tutelare la salute dei cittadini, prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico e sensibilizzare sui temi ambientali diffondendo modelli culturali di sviluppo sostenibile. L’Ordinanza del Sindaco dispone pertanto, dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30, il divieto di circolazione veicolare a tutti i veicoli a motore nell’area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova Z.T.L. “FASCIA VERDE”, anche se forniti di permesso di accesso e circolazione nelle Zone a ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 marzo 2023) È in programma il 26la quintaecologica, l’tra quelle calendarizzate con la memoria di Giunta dello scorso 20 ottobre https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Memoria della Giunta Capitolina n. 57 del 20 ottobre 2022 domeniche ecologiche.pdf Il provvedimento è finalizzato a tutelare la salute dei cittadini, prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico e sensibilizzare sui temi ambientali diffondendo modelli culturali di sviluppo sostenibile. L’Ordinanza del Sindaco dispone pertanto, dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30, il divieto di circolazione veicolare a tutti i veicoli a motore nell’area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova Z.T.L. “FASCIA VERDE”, anche se forniti di permesso di accesso e circolazione nelle Zone a ...

