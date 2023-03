Qualificazioni Europeo 2024 | i risultati del primo turno

(Di venerdì 24 marzo 2023) Ideldelle partite di qualificazione per l’: la Francia a valanga sull’Olanda, Lukaku trascina il Belgio Romelu Lukaku trascina il Belgio. Neldelleall’, l’attaccante dell’Inter guida la Svezia con una tripletta. Bene anche la Francia, che supera l’Olanda per 4-0, con i gol di Griezmann, Upamecano e la doppietta di Mbappé. Di seguito tutti i. Bulgaria-Montenegro 0-1Gibilterra-Grecia 0-3Moldavia-Far Oer 1-1Serbia-Lituania 2-0Austria-Azerbaigian 4-1Svezia-Belgio 0-3Repubblica Ceca-Polonia 3-1Francia-Olanda 4-0 L'articolo proviene da Calcio News 24.

