Qualificazioni Europei 2024: Barella e Bonucci lasciano il ritiro e non ci saranno contro Malta (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo la sconfitta contro l’Inghilterra, l’Italia è obbligata a rialzarsi subito nella seconda giornata delle Qualificazioni agli Europei 2024. La squadra di Roberto Mancini farà visita a Malta e gli azzurri devono assolutamente conquistare i primi tre punti del loro cammino. Il CT azzurro, però, perde due pedine in vista della sfida di domenica, infatti non si aggregheranno al gruppo Leonardo Bonucci e Nicolò Barella. L’assenza del difensore juventino era già praticamente sicura, visto che Bonucci era addirittura finito in tribuna contro l’Inghilterra. Il capitano della Nazionale era stato convocato nonostante un infortunio (in pieno accordo con lo staff della Juventus) e ha lavorato praticamente sempre in palestra, con Mancini che lo ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo la sconfittal’Inghilterra, l’Italia è obbligata a rialzarsi subito nella seconda giornata delleagli. La squadra di Roberto Mancini farà visita ae gli azzurri devono assolutamente conquistare i primi tre punti del loro cammino. Il CT azzurro, però, perde due pedine in vista della sfida di domenica, infatti non si aggregheranno al gruppo Leonardoe Nicolò. L’assenza del difensore juventino era già praticamente sicura, visto cheera addirittura finito in tribunal’Inghilterra. Il capitano della Nazionale era stato convocato nonostante un infortunio (in pieno accordo con lo staff della Juventus) e ha lavorato praticamente sempre in palestra, con Mancini che lo ...

