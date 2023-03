Qualificazioni Euro 2024 | poker della Francia all’Olanda Gol Vlahovic | tripletta Lukaku

(Di venerdì 24 marzo 2023) Prima giornata delleanche per i Gruppi B, E, F e G. A fare scalpore, nel big match del girone B, è ilrifilato dalla, finalista all’ultimo Mondiale in Qatar,. I Bleus vanno in vantaggio dopo 2? grazie ad Antoine Griezmann e dopo 22? conducevano già 3-0. Nel finale ildi Kylian Mbappé (doppietta per lui) a fissare il punteggio sul 4-0. La Grecia si tiene in scia con il successo 3-0 in casa di Gibilterra. Ladi Romelu, invece, permette al Belgio di imporsi 3-0 sul campoSvezia in un match che ha visto Zlatan Ibrahimovic in campo solo per l’ultimo quarto d’ora abbondante. Nell’altra gara del Gruppo F, tutto facile per l’Austria contro ...

La sconfitta all'esordio casalingo contro l'Inghilterra non è stato di certo l'inizio che Roberto Mancini si augurava da campione d'Europa in carica. Ora gli azzurri, per non perdere troppo strada nel ...