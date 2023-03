Qualificazioni Euro 2024 Italia | Mancini | ' Prima o poi dovevano vincere gli inglesi'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ESORDIO AMARO PER GLI AZZURRI ?????? Non basta il primo gol di Retegui: l'Italia perde 2-1 a Napoli contro l'Inghilte… - sportmediaset : Italia, la corsa a Euro 2024 parte male: Retegui-gol, ma vince l'Inghilterra #italiainghilterra… - sportmediaset : Italia, Retegui: 'Orgoglioso di aver debuttato con questa maglia, peccato aver perso' #retegui #italia… - dricci73 : RT @NicolaSbetti: ?????????? Oggi a Teheran due squadre di paesi (diversamente) colpiti da sanzioni internazionali (Iran e Russia) si sono inco… - pccpla : RT @DiMarzio: #EURO2024 | @equipedefrance, la probabile formazione per la sfida contro l’@OnsOranje delle qualificazioni a @EURO2024 http… -

Italia - Inghilterra 1 - 2, non basta il gol di Retegui all'esordio azzurro Partono nel peggiore dei modi leper2024 : l' Italia campione in carica perde a Napoli con l' Inghilterra (1 - 2m non accadeva dal 1961 un capitombolo casalingo con la nazionale dei 3 Leoni) e non basta il gol di ...Lo ha detto Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, da Rosario Fiorello a Viva Rai 2, commenta la sconfitta di ieri dell'Italia nelle2024 contro l'Inghilterra , ...... che ospiteranno ledi hockey su ghiaccio e le nevi di Pragelato che ospiteranno le ... che in due anni ha coinvolto migliaia di persone con quasi 25 milaraccolti solo sul ...

La probabile formazione di Koeman per Francia-Olanda, gara di esordio alle qualificazioni di Euro 2024 Dopo l'eliminazione dal Mondiale in Qatar ai quarti di finale per mano dell'Argentina, inizia un ...ROMA - Inizia male il girone di qualificazione a Euro 2024 per la Nazionale di Roberto Mancini che viene superata dall'Inghilterra per (2-1) allo stadio Maradona di Napoli. Una serata importante per ...