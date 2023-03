Qualificazioni Euro 2024: il Montenegro vince in casa della Bulgaria, decisivo Krstovic (Di venerdì 24 marzo 2023) Colpaccio del Montenegro nella prima giornata delle Qualificazioni agli Europei 2024. La selezione slava si è imposta infatti in casa della Bulgaria nel match d’apertura del girone G, decisivo il gol messo a segno nel secondo tempo, dopo una prima frazione assai soporifera, da Nikola Krstovic, che all’improvviso porta avanti gli ospiti al 70?. Non c’è una vera reazione convinta della formazione bulgara e così i padroni di casa partono con il piede sbagliato nel girone. Stasera un’altra partita dello stesso raggruppamento, quella tra Serbia e Lituania, in palio tre punti per raggiungere in vetta i montenegrini. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Colpaccio delnella prima giornata delleaglipei. La selezione slava si è imposta infatti innel match d’apertura del girone G,il gol messo a segno nel secondo tempo, dopo una prima frazione assai soporifera, da Nikola, che all’improvviso porta avanti gli ospiti al 70?. Non c’è una vera reazione convintaformazione bulgara e così i padroni dipartono con il piede sbagliato nel girone. Stasera un’altra partita dello stesso raggruppamento, quella tra Serbia e Lituania, in palio tre punti per raggiungere in vetta i montenegrini. SportFace.

