Quali giocatori vanno su e giù? (Di venerdì 24 marzo 2023) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 23/03/2023 In onda alle 20:43 TEC Transfermarkt ha aggiornato i valori di mercato dei giocatori della Liga Spiccano la salita di Gabri Veiga e la discesa di Ansu Fati mercato di trasferimento ha pubblicato un nuovo aggiornamento dei valori dei giocatori della Liga. Il sito web è un importante database di informazioni e valutazione dei calciatori in tutto il pianeta ed è uno strumento utilizzato per conoscere il valore dei giocatori di tutto il mondo. Nella nuova lista, l’ascesa di Gabri Veiga e Alejandro Balde così come il calo significativo Ansu Fati. In cima alla lista, Vinicius resta il giocatore più apprezzato di tutta la Liga. Il brasiliano, per età e talento, lo è valutato 120 milioni di euro e dal Real Madrid sanno della sua enorme importanza e valore ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 24 marzo 2023) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 23/03/2023 In onda alle 20:43 TEC Transfermarkt ha aggiornato i valori di mercato deidella Liga Spiccano la salita di Gabri Veiga e la discesa di Ansu Fati mercato di trasferimento ha pubblicato un nuovo aggiornamento dei valori deidella Liga. Il sito web è un importante database di informazioni e valutazione dei calciatori in tutto il pianeta ed è uno strumento utilizzato per conoscere il valore deidi tutto il mondo. Nella nuova lista, l’ascesa di Gabri Veiga e Alejandro Balde così come il calo significativo Ansu Fati. In cima alla lista, Vinicius resta il giocatore più apprezzato di tutta la Liga. Il brasiliano, per età e talento, lo è valutato 120 milioni di euro e dal Real Madrid sanno della sua enorme importanza e valore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Come scrivo da tempo, la #Juventus non ha mai pagato a #Ronaldo i 19.548.333,33 per i 4 stipendi fintamente rinunci… - ZZiliani : I giocatori rinunciano agli stipendi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (3 dei quali saranno restituiti più ava… - mirkonicolino : @lucagr8 E quale risultato vorresti ottenere? Quali sono i riscontri che far giocare giocatori del proprio Paese ne… - d6778211 : Dopo questa sconfitta i giocatori azzurri dovrebbero chiedere quali valori giocano,visto che sono corresponsabili d… - AndreaINTER23 : RT @ZZiliani: Come scrivo da tempo, la #Juventus non ha mai pagato a #Ronaldo i 19.548.333,33 per i 4 stipendi fintamente rinunciati e così… -