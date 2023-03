PSG | denunciato Al-Khelaifi | «Condizioni disumane»

(Di venerdì 24 marzo 2023) La pesante accusa nei confronti di Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, da parte di un ex dipendente. I dettagli Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, è statoa Parigi da Hicham Karmoussi, il suo ex maggiordomo marocchino. Le accuse pesantissime parlano di lavoro in nero, assunzione di uno straniero senza permesso di lavoro, vessazioni morali, violenze psicologiche, minacce edi lavoro contrarie alla dignità umana. Di seguito le parole dell’avvocato della presunta vittima a AFP. PAROLE – «Hicham Karmoussi ha lavorato per anni senza contratto e permesso di soggiorno per il signor Al-Khelaïfi, a un ritmo insostenibile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

