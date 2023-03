PSG | Al-Khelaifi | 'Superlega? La settimana prossima ci saranno annunci | novità nel mondo del calcio'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioPillole : Il presidente del #PSG ha confermato la volontà di tenere #Messi, #Mbappé e Sergio #Ramos: ecco le sue dichiarazion… - globalistIT : - CalcioNews24 : #PSG: accuse pesanti contro il presidente - sportli26181512 : Psg, Al-Khelaifi: 'Superlega? La settimana prossima ci saranno annunci, arriveranno novità nel mondo del calcio': N… - cmdotcom : #Psg,#AlKhelaifi: 'Superlega? La settimana prossima ci saranno annunci, arriveranno novità nel mondo del calcio' -

La pesante accusa nei confronti di Nasser Al - Khelaïfi, presidente del, da parte di un ex dipendente. I dettagli Nasser Al - Khelaïfi, presidente del, è stato denunciato a Parigi da Hicham Karmoussi, il suo ex maggiordomo marocchino. Le accuse pesantissime parlano di lavoro in nero, assunzione di uno straniero senza permesso di lavoro, ...Commenta per primo Nasser Al -, presidente del, ha parlato a Marca nel corso di un evento organizzato dal giornale spagnolo. Tanti i temi toccati, a cominciare dal mercato: ' Messi, Mbappé e Ramos Tutti vogliono ...In merito alla possibilità di passare alla società di Al -, l'attuale presidente delha dichiarato, durante Marca Sport Weekend : " Se c'è un'opportunità, perchè no La città e il club ...

Il presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni di Marca, in cui ha parlato di diversi argomenti, tra cui i rinnovi di alcuni campioni della squadra e ...Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg, ha annunciato importanti novità riguardo all’ormai famigerata Superlega europea.Invitato a un evento organizzato dal quotidiano sportivo spagnolo Marca , ...