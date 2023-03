Psg | Al-Khelaifi denunciato dal suo ex maggiordomo | “Condizioni disumane”

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 marzo 2023) Nuovo caos attorno alla figura di Nasser Al-, presidente del PSG, che è stato ieria Parigi dal suo ex, Hicham Karmoussi. Accuse abbastanza importanti, quelle dell’ex dipendente 48enne: lavoro in nero ad uno straniero sprovvisto di permesso di lavoro, violenze psicologiche e altro ancora. “Hicham Karmoussi ha lavorato per anni senza contratto e permesso di soggiorno per il signor Al-, a un ritmo insostenibile”, ha dichiarato AFP il suo avvocato. Dall’altro lato, è giunta solo una notizie di una fonte vicina ad Al-, secondo cui Karmoussi sarebbe un “criminale che nelle ultime settimane ha tentato di ricattare il presidente”. SportFace.