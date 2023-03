Proteste in Francia, Marc Lazar: «Macron ha deluso il Paese, ora ha davanti quattro anni di tormenti» – L’intervista (Di venerdì 24 marzo 2023) Il municipio di Bordeaux in fiamme, Parigi invasa dalla spazzatura, porti, stazioni e aeroporti bloccati ai quattro angoli del Paese, il Re d’Inghilterra costretto a rinunciare alla visita. La Francia torna a bruciare – materialmente e politicamente – a quattro anni dall’incendio sociale acceso dai Gilet Gialli, ancora una volta su una questione ad alto impatto socio-economico: l’innalzamento dell’età pensionabile. E la traiettoria politica di Emmanuel Macron, a meno di un anno dal suo reinsediamento all’Eliseo, pare segnata. Lo conferma a Open uno dei più autorevoli politologi francesi, Marc Lazar, a Milano per l’apertura del nuovo ciclo di iniziative della Fondazione Feltrinelli, Stagione Scomposta. Ospite d’onore: l’ex presidente francese François ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023) Il municipio di Bordeaux in fiamme, Parigi invasa dalla spazzatura, porti, stazioni e aeroporti bloccati aiangoli del, il Re d’Inghilterra costretto a rinunciare alla visita. Latorna a bruciare – materialmente e politicamente – adall’incendio sociale acceso dai Gilet Gialli, ancora una volta su una questione ad alto impatto socio-economico: l’innalzamento dell’età pensionabile. E la traiettoria politica di Emmanuel, a meno di un anno dal suo reinsediamento all’Eliseo, pare segnata. Lo conferma a Open uno dei più autorevoli politologi francesi,, a Milano per l’apertura del nuovo ciclo di iniziative della Fondazione Feltrinelli, Stagione Scomposta. Ospite d’onore: l’ex presidente francese François ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : In Francia continuano gli scioperi e le proteste contro la riforma delle pensioni. Molti i disagi, viaggiatori a pi… - Tg3web : Ottocentomila persone sono scese in piazza a Parigi contro la riforma delle pensioni. Violenti scontri tra black bl… - Agenzia_Ansa : Proteste contro la riforma delle pensioni in Francia: a Parigi 800 mila in corteo secondo gli organizzatori, per la… - GiannettiMarco : RT @leggoit: Re Carlo annulla il viaggio in Francia per le proteste sulle pensione, l'Eliseo: «Non ci sono le condizioni» - Riccardo_criait : RT @World24New: (2017) Landini: 'Sono antifascista, avrei votato #Macron.' Interessante, quindi le persone picchiate dalla polizia non sono… -