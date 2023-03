Proteste in Francia, danni a Parigi. Il Ministero: 457 arresti (Di venerdì 24 marzo 2023) Cartelloni pubblicitari rotti, edicole e scooter bruciati, scritte e vetri rotti. Pulizia e conta dei danni a Parigi sui Grands Boulevards e a Place de l'Opera, la mattina dopo i disordini che si sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) Cartelloni pubblicitari rotti, edicole e scooter bruciati, scritte e vetri rotti. Pulizia e conta deisui Grands Boulevards e a Place de l'Opera, la mattina dopo i disordini che si sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : In Francia continuano gli scioperi e le proteste contro la riforma delle pensioni. Molti i disagi, viaggiatori a pi… - Agenzia_Ansa : Proteste contro la riforma delle pensioni in Francia: a Parigi 800 mila in corteo secondo gli organizzatori, per la… - RaiNews : Francia ferma per scioperi e proteste. Secondo i sindacati sono 800mila le persone scese in piazza oggi contro la r… - tg2rai : In #Francia continuano le proteste contro la riforma delle #pensioni. Oltre 400 poliziotti feriti. Quasi 500 gli ar… - GPTurchi : RT @Lukyluke311: Parigi: La visita di re Carlo in Francia è stata rinviata a causa delle proteste. - L'Eliseo -