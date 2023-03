Pronto soccorso Sindacati all'attacco 'Questa riforma è già fallimentare' (Di venerdì 24 marzo 2023) Anastasio: 'Dannoso obbligare gli specializzati a stare il 50% del tempo per due anni al Dea, li perderemo' 'Servono più posti letto negli ospedali, altrimenti i manager sono inutili'. Il ruggito ... Leggi su lanazione (Di venerdì 24 marzo 2023) Anastasio: 'Dannoso obbligare gli specializzati a stare il 50% del tempo per due anni al Dea, li perderemo' 'Servono più posti letto negli ospedali, altrimenti i manager sono inutili'. Il ruggito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mariacarla1963 : RT @Bluefidel47: Malasanità “Portatemi via da qui”, aveva detto più volte ai suoi parenti. Il 14 novembre la 62enne aveva parlato con la fi… - pecolx : RT @Bluefidel47: Malasanità “Portatemi via da qui”, aveva detto più volte ai suoi parenti. Il 14 novembre la 62enne aveva parlato con la fi… - Fuckeveryonexox : RT @ashcoltami: Dopo aver passato la serata e la notte in pronto soccorso per rischio trombosi a causa della pillola (che sono costretta a… - Marco59805683 : RT @Bluefidel47: Malasanità “Portatemi via da qui”, aveva detto più volte ai suoi parenti. Il 14 novembre la 62enne aveva parlato con la fi… - vaniacavi : RT @Bluefidel47: Bisogna avere il terrore di andare in ospedale. Figuriamoci cosa è successo a Bergamo durante la indotta pandemia. Io rico… -