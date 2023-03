"Pronti alla conta". L'area Bonaccini prepara lo sgambetto a Schlein

(Di venerdì 24 marzo 2023) Alta tensione nel Pd per la partita sui capigruppo: il segretario può finire sotto. Dai filo-arriva l'avvertimento: "Se non ci sarà l'accordo allora andremo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : 'Incriminazione solo politica, legalmente non regge. Ma politicamente lo favorisce o lo azzoppa? Intanto, documenta… - MariaAversano1 : RT @Forever_Purple: Nella partita a scacchi sulla quadra del #Pd, @ellyesse e @sbonaccini sono gli sfidanti che preparano le mosse. E anche… - tempoweb : 'Pronti alla conta', il #Pd già esplode sulle nomine. Faida #Schlein-#Bonaccini #24marzo #iltempoquotidiano… - LuigiLiccardo6 : RT @MatteoSorrenti: ??????? #Spalletti ha svelato un retroscena su #Kvara e #Kim al premio Bearzot: 'Sono stati da subito pronti alla Serie A?… - fenice_risorta : Azz è questa la #grandeunita del nuovo (??) @pdnetwork? -

Sul Paese si concentrano i timori dell'Unione europea e del governo italiano,ad aumentare gli sforzi per favorire un ritornostabilità dello Stato magrebino fermando l'aumento ...Anche perché, come sottolineano fonti parlamentari della minoranza, 'se non ci sarà accordo sui capigruppo, siamoconta, è normale votare e scegliere così i capigruppo con più consenso, ...Rampelli, schiaffosinistra: Meloni demonizzata 'Al fine di arrivarealle prossime elezioni europee, con una squadra coesa e radicata su tutto il territorio nazionale, ho ritenuto di ...

Pd, Bonaccini a Schlein: o si tratta o pronti alla conta Agenzia ANSA

L'ira dei filo-Bonaccini Su questo fronte si è giunti a una posizione così dura alla luce dei toni del confronto nel corso della giornata. "Se non ci sarà accordo sui capigruppo siamo pronti alla ...Il nuovo capogruppo alla Camera dei deputati è Paolo Barelli ... "il nuovo assetto di Forza Italia in tutta la sua organizzazione". "Al fine di arrivare pronti alle prossime elezioni europee - scrive ...