Programmi TV di stasera, venerdì 24 marzo 2023. Il debutto di 'Felicissima Sera – All Inclusive' contro la terza puntata di 'Benedetta Primavera' (Di venerdì 24 marzo 2023) Pio e Amedeo - US Mediaset Rai1, ore 21.25: Benedetta Primavera Show. E' tutto pronto negli studi televisivi "Fabrizio Frizzi" di Roma per la terza puntata di "Benedetta Primavera", il varietà condotto da Loretta Goggi, affiancata da Luca e Paolo. Quasi tre ore da passare in compagnia con la regina del piccolo schermo che, nel corso del programma, tratterà vari temi legati alla musica, alla tv e al cinema. Ospiti di Loretta Goggi in questa terza puntata saranno grandi nomi delle sette note, come Patty Pravo e Giorgia; del piccolo schermo, come Mara Venier; del cinema, come Giamparolo Morelli e Ilenia Pastorelli; dell'imitazione, come Vincenzo De Lucia. E non mancherà Flavio Insinna. Rai2, ore 21.20: N.C.I.S. – 1^Tv Serie Tv. 20×11 – Ponti: Il corpo della Guardiamarina Watts viene trovato in un motel. Tutto farebbe ...

