Prof Usa cacciata dalla scuola: “Ho spiegato il David di Michelangelo e hanno detto che è pornografico” (Di venerdì 24 marzo 2023) La preside di una scuola media della Florida, Hope Carrasquilla, ha detto ai media Usa di essere stata costretta a dimettersi dopo una lezione sul Rinascimento nella quale aveva mostrato il David di Michelangelo. Per alcuni genitori la materia era “pornografica”. A riportare la vicenda che ha dell’incredibile e ha molti aspetti poco chiari, sono alcuni media Usa, a partire dal Miami Herald. A dare l’aut aut alla Professoressa Carrasquilla (dimissioni o licenziamento) è stato il presidente del comitato della Tallahassee Classical School, Barney Bishop, rappresentante dei genitori della scuola media pubblica della Florida. “I diritti dei genitori sono supremi, e questo significa proteggere gli interessi di tutti i genitori, che siano uno, 10, 20 o 50”, ha spiegato ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 marzo 2023) La preside di unamedia della Florida, Hope Carrasquilla, haai media Usa di essere stata costretta a dimettersi dopo una lezione sul Rinascimento nella quale aveva mostrato ildi. Per alcuni genitori la materia era “pornografica”. A riportare la vicenda che ha dell’incredibile e ha molti aspetti poco chiari, sono alcuni media Usa, a partire dal Miami Herald. A dare l’aut aut allaessoressa Carrasquilla (dimissioni o licenziamento) è stato il presidente del comitato della Tallahassee Classical School, Barney Bishop, rappresentante dei genitori dellamedia pubblica della Florida. “I diritti dei genitori sono supremi, e questo significa proteggere gli interessi di tutti i genitori, che siano uno, 10, 20 o 50”, ha...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vikibyps : Ci stiamo estinguendo #24Marzo #USA - annx1d : non il prof di tedesco che usa questa emoji ?? - LucLucky10 : Letta sul Giornale: Prof licenziata per la lezione sul David di Michelangelo ritenuta (udite, udite) PORNOGRAFICA!… - Stefano___1970 : Florida, prof licenziata per aver mostrato il David di Michelangelo ai suoi studenti: «È pornografia» |… - asiaoxa : Lezione in uni di comunicazione visiva come esempio la prof usa i videoclip musicali di Britney Spears -