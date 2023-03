Processo Open Arms, difesa di Salvini: “La nave ong conosceva in anticipo la posizione del barcone” (Di venerdì 24 marzo 2023) Secondo la tesi dei periti della difesa di Matteo Salvini, è plausibile che Open Arms conoscesse in anticipo la posizione del barcone, nell'agosto del 2019. E' stata comunque rinviata al 21 aprile l'udienza del Processo Open Arms nell'aula bunker dell'Ucciardone di Palermo. Dopo un lungo spazio dedicato ai testi, la prossima volta sara' sentito, tra gli altri, il fondatore della ong spagnola Oscar Camps Leggi su firenzepost (Di venerdì 24 marzo 2023) Secondo la tesi dei periti delladi Matteo, è plausibile checonoscesse inladel, nell'agosto del 2019. E' stata comunque rinviata al 21 aprile l'udienza delnell'aula bunker dell'Ucciardone di Palermo. Dopo un lungo spazio dedicato ai testi, la prossima volta sara' sentito, tra gli altri, il fondatore della ong spagnola Oscar Camps

