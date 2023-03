Processo Juventus, lunedì le prime decisioni (Corsport) (Di venerdì 24 marzo 2023) lunedì 27 marzo è il giorno dell’apertura dell’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma sui conti e le manovre della Juventus. Il Corriere dello Sport fa il punto. Sarà il Gup Marco Picco a dover decidere se accogliere o archiviare la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura di Torino nei confronti della Juventus e di dodici suoi (ex) dirigenti, tra cui Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene. L’inchiesta Prisma si è sviluppata sui conti della Juventus per quel che riguarda i bilanci del triennio 2018-2021, i principali reati ipotizzati dall’accusa sono quelli di falso in bilancio, false comunicazioni al mercato azionario, false fatturazioni e ostacolo all’esercizio delle autorità di pubblica vigilanza (Consob). Al Gup spetterà subito anche un altro compito, quello di valutare ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 marzo 2023)27 marzo è il giorno dell’apertura dell’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma sui conti e le manovre della. Il Corriere dello Sport fa il punto. Sarà il Gup Marco Picco a dover decidere se accogliere o archiviare la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura di Torino nei confronti dellae di dodici suoi (ex) dirigenti, tra cui Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene. L’inchiesta Prisma si è sviluppata sui conti dellaper quel che riguarda i bilanci del triennio 2018-2021, i principali reati ipotizzati dall’accusa sono quelli di falso in bilancio, false comunicazioni al mercato azionario, false fatturazioni e ostacolo all’esercizio delle autorità di pubblica vigilanza (Consob). Al Gup spetterà subito anche un altro compito, quello di valutare ...

