Processo Juve, possibile stop per il rinvio in Cassazione (Di venerdì 24 marzo 2023) Lunedì 27 marzo è il giorno dell'apertura dell'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma sui conti e le manovre della Juventus. L'Ansa scrive che è possibile uno stop per il rinvio in Cassazione: i legali degli indagati intendono proporre una questione di competenza territoriale e chiedere il trasferimento del Processo a Milano. A meno che il giudice non ritenga la richiesta palesemente infondata, può interpellare d'ufficio la Corte di Cassazione, che a sua volta deciderà in camera di consiglio. Si tratta di una procedura prevista dalla riforma Cartabia entrata in vigore solo da pochi mesi: la mancanza di una casistica sufficientemente vasta rende difficili le previsioni (a cominciare dai tempi) anche per le parti in causa. I legali della Juventus ...

