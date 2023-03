Processo Juve | ci siamo | lunedì udienza preliminare davanti al Gup

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : A pochi giorni dal via del processo penale, poteva il presidente #Ferrero non andare allo Juventus Club Parlamento… - mirkonicolino : ?? Processo #Juve, il pm #Santoriello lascia. Secondo #Repubblica, 'il magistrato ha deciso, in totale autonomia, di… - Fabio_Martini_ : Quindi il pm Santoriello fa un passo indietro nel processo #Juve . Ma se non fossero usciti quei video imbarazzanti… - Sandro61079482 : @galeomirka @ParticipioPart Io difenderò sempre la Juventus, nel caso sia stata condannata dopo un processo farsa o… - sportli26181512 : Processo #Juve, ci siamo: lunedì è atteso il primo verdetto dell'inchiesta #Prisma: Il Consiglio di Stato chiamato… -

, per l'accusa è una prova schiacciante . Inchiesta- Prisma: le prossime tappe . La chat che inchioda la: "Ronaldo ha firmato". Come riporta "La Repubblica", i pm hanno ...Abbonati per leggere anche Leggi anche, il pm Santoriello lasciaNella stessa chat c'è pure il capo dell'ufficio legale della, Cesare Gabasio, che tre giorni ... Lunedì inizia l'udienza preliminare al

Ovviamente non mancano le polemiche. La chat che inchioda la Juve: "Ronaldo ha firmato" Processo Juve, per l'accusa è una prova schiacciante La chat che inchioda la Juve: “Ronaldo ha firmato” Come ...Non ci sarà Ciro Santoriello, pubblico ministero di Torino, in aula nella prima udienza del processo Prisma, che coinvolge la juventus, fissata per lunedì 27 marzo. In aula, a sostenere l’accusa ...