Processo a Messina Denaro fermo da settimane (Di venerdì 24 marzo 2023) Quando forze dell’ordine e magistratura arrestano un boss la politica esulta e sforna a raffica comunicati stampa. Quando il boss è nelle mani dello Stato e ci sarebbe da pronunciare una parola – una che sia una – per proteggere la Giustizia, invece, la politica perde la parola. Sta accadendo anche con Matteo Messina Denaro, il “capo dei capi” di Cosa nostra che dopo la latitanza per sfuggire alla cattura ora si dedica alla latitanza in Aula (è un suo diritto) lasciando vuota la sedia nel Processo per le stragi di Falcone e Borsellino e intanto intorno a lui accadono cose che meritano di essere raccontate. Matteo Messina Denaro ora si dedica alla latitanza in Aula lasciando vuota la sedia nel Processo per le stragi di Falcone e Borsellino Partiamo dall’inizio. Dopo essere stato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 marzo 2023) Quando forze dell’ordine e magistratura arrestano un boss la politica esulta e sforna a raffica comunicati stampa. Quando il boss è nelle mani dello Stato e ci sarebbe da pronunciare una parola – una che sia una – per proteggere la Giustizia, invece, la politica perde la parola. Sta accadendo anche con Matteo, il “capo dei capi” di Cosa nostra che dopo la latitanza per sfuggire alla cattura ora si dedica alla latitanza in Aula (è un suo diritto) lasciando vuota la sedia nelper le stragi di Falcone e Borsellino e intanto intorno a lui accadono cose che meritano di essere raccontate. Matteoora si dedica alla latitanza in Aula lasciando vuota la sedia nelper le stragi di Falcone e Borsellino Partiamo dall’inizio. Dopo essere stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Messina Denaro diserta ancora il processo sulle stragi del 1992 - infoitinterno : Rinviato ancora il processo a Matteo Messina Denaro, a difenderlo sarà l'avvocato Vella - infoitinterno : Processo stragi, nuovo avvocato d’ufficio per Matteo Messina Denaro - infoitinterno : Messina Denaro ha un altro avvocato, a Caltanissetta può ripartire il processo per le stragi - 98zerocom : Il legale del 58enne Luigi De Domenico chiede che il nuovo processo sia spostato in altra sede. Deciderà la Cassazi… -