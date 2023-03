Principe William in un locale gay in Polonia: parlano clienti e proprietario (Di venerdì 24 marzo 2023) In visita in Polonia, mercoledì sera il Principe William è stato visto a cena in un locale LGBTQ. Un cliente del Butero Bistro ha scattato una foto del reale ed ha scritto su Twitter: “Varsavia può sorprendere. Tra le tante sorprese, stasera ho cenato a pochi passi dal Principe. È così bello che lui abbia sostenuto la comunità così abusata dalle attuali autorità in Polonia“. Una fonte ha parlato con il Daily Mail: “Lo staff di Kensington Palace voleva cenare e passare la serata in quel locale, così hanno prenotato. Successivamente il Principe William ha deciso di unirsi a loro. Ha chiesto loro cosa stessero facendo e poi ha chiesto se poteva andare anche lui. È stata una grande serata sotto tutti i punti di vista. La squadra ha davvero ... Leggi su biccy (Di venerdì 24 marzo 2023) In visita in, mercoledì sera ilè stato visto a cena in unLGBTQ. Un cliente del Butero Bistro ha scattato una foto del reale ed ha scritto su Twitter: “Varsavia può sorprendere. Tra le tante sorprese, stasera ho cenato a pochi passi dal. È così bello che lui abbia sostenuto la comunità così abusata dalle attuali autorità in“. Una fonte ha parlato con il Daily Mail: “Lo staff di Kensington Palace voleva cenare e passare la serata in quel, così hanno prenotato. Successivamente ilha deciso di unirsi a loro. Ha chiesto loro cosa stessero facendo e poi ha chiesto se poteva andare anche lui. È stata una grande serata sotto tutti i punti di vista. La squadra ha davvero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Principe William in un locale gay in Polonia: parlano clienti e proprietario #William #Principe #in #locale #un ??????? - salvfor3 : RT @Gianl1974: ?????? Il principe William si è fatto un selfie con gli ucraini in Polonia, violando la regola reale Il Principe di Galles ha… - annamarone : RT @Gianl1974: Il principe William è arrivato al confine tra Polonia e Ucraina Il principe britannico William ha fatto un viaggio senza p… - QuaresminiPaolo : RT @Gianl1974: Il principe William è arrivato al confine tra Polonia e Ucraina Il principe britannico William ha fatto un viaggio senza p… - SLN_Magazine : Ucraina, principe William a sorpresa in Polonia incontra militari Gb. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -