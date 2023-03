Primoz Roglic vince alla Volta a Catalunya: “Sono tornato! Mi diverto e mi sento sempre meglio” (Di venerdì 24 marzo 2023) Primoz Roglic ha vinto la quinta tappa della Volta a Catalunya, imponendosi in salita al termine di uno spettacolare duello con Remco Evenepoel. Il fuoriclasse sloveno si è confermato in testa alla classifica generale con dieci secondi di vantaggio sul belga quando mancano ancora due frazioni al termine della corsa in terra catalana. Si tratta della seconda affermazione personale per l’alfiere della Jumbo-Visma in questa edizione della competizione, dopo quella ottenuta nella giornata d’apertura Primoz Roglic ha analizzato la propria prestazione al termine della frazione odierna: “Sono tornato, era da un po’ che non facevo questo tipo di impegno in una gara e ne Sono molto contento. Mi sento sempre ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023)ha vinto la quinta tappa della, imponendosi in salita al termine di uno spettacolare duello con Remco Evenepoel. Il fuoriclasse sloveno si è confermato in testaclassifica generale con dieci secondi di vantaggio sul belga quando mancano ancora due frazioni al termine della corsa in terra catalana. Si tratta della seconda affermazione personale per l’alfiere della Jumbo-Visma in questa edizione della competizione, dopo quella ottenuta nella giornata d’aperturaha analizzato la propria prestazione al termine della frazione odierna: “tornato, era da un po’ che non facevo questo tipo di impegno in una gara e nemolto contento. Mi...

