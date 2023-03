Primo autotrapianto di occhio al mondo | ottantenne recupera la vista 

(Di venerdì 24 marzo 2023) AGI - "Quando mi sono risvegliato e ho iniziato a vedere i contorni delle mie dita e della mano - racconta l'anziano - è stato come nascere di nuovo". Per la prima volta alun uomo cieco hato la vista a ungrazie all'altronon vedente. È accaduto all'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Protagonista della vicenda un uomo di 83 anni, che vive nel Torinese, che aveva perso da 30 anni la vista all'sinistro per una cecità retinica irreversibile e, negli ultimi 10 anni, aveva progressivamente perso la funzione visiva anche dell'destro per una patologia cronica rara (pseudo pemfigoide oculare), che ha distrutto la cornea e la superficie oculare. Negli ultimi anni l'destro era stato sottoposto a due ...

Da due occhi non vedenti è stato possibile ricostruire un occhio vedente, con un autotrapianto di cornea allargato a sclera e congiuntiva che ha regalato una nuova vita ad un uomo di 83 anni.Per la prima volta al mondo un uomo cieco ha recuperato la vista ... tra i maggiori esperti al mondo di chirurgia corneale. Il trapianto di cornea a tutto spessore è l'intervento chirurgico tramite ...