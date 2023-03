Primi dettagli sul Samsung Galaxy S24 e il suo processore

(Di venerdì 24 marzo 2023) I prossimiS24 non arriveranno prima dell’inizio del prossimo anno. Eppure, in queste ore, sono giunte le prime indiscrezioni relative alche dovrebbe essere utilizzato proprio sui top di gamma, naturalmente Qualcomm Snapdragon. A fornirle è stato il noto informatore Kuba Wojciechowski che gode di una certa autorevolezza nel settore. Non ci sono dubbi sul fatto che sui successori deiS23 vedremo all’opera unSnapdragon 8 Gen 3. Secondo quanto riferito, il chipset avrebbe il numero di modello SM8650 e il nome in codice Lanai o Pineapple. Scendendo più nel tecnico delle specifiche, ilpresenterebbe un core CPU “Gold +” della serie ARM Cortex-X, due core CPU ARM Cortex-A7xx “Titanium”, tre core CPU ARM ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : Primi dettagli sul processore di Samsung Galaxy S24 - darkjuubi : Zeekr X, primi dettagli degli interni della nuova elettrica cinese - - AstrospaceI : L'avventura dei primi 21 Starlink V2 Mini in orbita continua. Musk ha confermato i diversi problemi riscontrati ma… - Console_Tribe : LEGO 2K Drive sarà un racing open world, trapelati i primi dettagli - - HDblog : Zeekr X, primi dettagli degli interni della nuova elettrica cinese -

Durante idue giorni del Pwn2Own 2023 in corso a Vancouver (Canada) sono caduti diversi software sotto i ... Ovviamente idelle vulnerabilità e gli exploit sono stati comunicati solo ai ...... al question time di ieri al Senato che, al momento, non ha fornito ulteriori. Il governo ... "Idati sull'andamento dell'economia evidenziano tendenze positive che lasciano prevedere che ...... come interpretare icontenuti in esse, come poterle prevedere e soprattutto come fare una scelta responsabile e consapevole. Esperto del settore, e stato uno deiUtility Manager ...

Primi dettagli sul processore di Samsung Galaxy S24 TuttoAndroid.net

I dettagli Per scoprire i dettagli del progetto e i nomi di ... sarà il “riscaldamento” in preparazione alla grande festa del prossimo 1 aprile. Il primo degli eventi in programma “ad ogni cambio ...(Teleborsa) - "E' allo studio una misura che decorrerà dal primo ottobre, con l'inizio dell'anno termico ... non ha fornito ulteriori dettagli. Il governo inoltre "ha allo studio un provvedimento di ...