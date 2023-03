Prevenzione urologica e andrologica

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 24 marzo 2023) 8 uomini su 10 non si sono mai sottoposti a visite specialistiche per ladelle patologie urologiche. È evidente, quindi, che la popolazione maschile, a differenza delle donne, non ha l’abitudine di sottoporsi a visite specialistiche periodiche. Eppure sono molti e diversi i disturbi e le patologie che, con controlli periodici, potrebbero essere diagnosticati precocemente e quindi anche curate. Ne parliamo con il dottor Riccardo Galli, urologo dell’Unità di Urologia II del Policlinico San Marco e di Smart Clinic, struttura sanitaria del Gruppo San Donato all’interno di Oriocenter. Dottor Galli, a che età bisognerebbe iniziare a effettuare controlli urologici? “Già dalla pubertà, tra i 16 e i 20 anni, poiché inizia il rischio di patologie testicolari, in particolare tumore al testicolo, e di disturbi della sfera sessuale. Il tumore del testicolo è infatti il ...