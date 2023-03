Premier League | giocatore accusato di stupro | non è stata resa nota l’identità

(Di venerdì 24 marzo 2023) Ennesimo caso diche vede coinvolto un protagonista del mondo del calcio. A riportarlo è il Guardian, spiegando come undisia stato, preso in custodia dalle forze dell’ordine e poi rilasciato solo su cauzione. Come previsto dalle normative britanniche,del calciatore non è. Tuttavia, il Guardian ha svelato che la società che detiene il cartellino del– informata del procedimento in corso – ha deciso di non prendere alcun provvedimento. I presunti reati risalirebbero a inizio 2022. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ManCity : FA Cup ?? UCL ?? Premier League ???????? - gippu1 : Intanto, in Premier League, l'armonia del #Brighton di De Zerbi: vincere una partita il 15 marzo con un gol al 15'… - simo07pado : RT @dayfootball1981: #PremierLeague #Everton Intanto, anche l'Everton si accoda al Manchester City e viene accusato dalla Premier League pe… - sportli26181512 : Dall'Inghilterra: un altro giocatore di Premier accusato di stupro: Un nuovo scandalo sulla Premier League. Come sp… - dayfootball1981 : #PremierLeague #Everton Intanto, anche l'Everton si accoda al Manchester City e viene accusato dalla Premier League… -

Pioli ha più volte sottolineato l'importanza del suo numero 10 all'interno della rosa, ma a complicare le cose potrebbe esserci un interesse da. Milan, per Brahim Diaz pericolo ...Sarei felice per loro se potessero festeggiare il titolo di. Se lo meritano!". Ozil parla del suo rapporto con Wenger. "Era un vero gentiluomo. Sempre molto rispettoso. Quando ha ...Karius questa stagione è tornato in, nel campionato inglese dopo aver vestito le maglie di Manchester City e Liverpool . Classe 1993, è nato a Biberach an der Riß , cittadina nel land ...

Premier League, l’arbitro Andre Marriner cacciato dalla partita del figlio Corriere della Sera

Sirene dalla Premier League E’ ancora presto per parlare di mercato, lui sta benissimo a Torino e penso che la stessa Juve oggi direbbe di no a eventuali offerte”.Un nuovo scandalo sulla Premier League. Come spiegato dal Guardian, un giocatore del campionato inglese è stato accusato di stupro e attualmente sarebbe libero su cauzione. Interrogato dalla polizia a ...