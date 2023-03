Prelievo con Libretto postale: non tutti sanno che si può fare anche così (Di venerdì 24 marzo 2023) Come sappiamo, il Libretto postale è uno dei migliori metodi di risparmio scelti dagli italiani. Insieme ai buoni fruttiferi postali, anche il Libretto viene garantito da Cassa Depositi e Prestiti, ma distribuito da poste italiane. Negli anni, anche la conformazione del Libretto ha subito dei cambiamenti, oggi infatti il Libretto postale viene chiamato anche Libretto Smart dematerializzato, e adesso, allo strumento di risparmio viene associata una carta Libretto, pressappoco un bancomat che viene utilizzato per prelevare da qualsiasi ATM postale. Ma se ad esempio ci ritroviamo senza carta col bisogno di prelevare, cosa fare? Come scrivevamo poc’anzi, potrebbe ... Leggi su blowingpost (Di venerdì 24 marzo 2023) Come sappiamo, ilè uno dei migliori metodi di risparmio scelti dagli italiani. Insieme ai buoni fruttiferi postali,ilviene garantito da Cassa Depositi e Prestiti, ma distribuito da poste italiane. Negli anni,la conformazione delha subito dei cambiamenti, oggi infatti ilviene chiamatoSmart dematerializzato, e adesso, allo strumento di risparmio viene associata una carta, pressappoco un bancomat che viene utilizzato per prelevare da qualsiasi ATM. Ma se ad esempio ci ritroviamo senza carta col bisogno di prelevare, cosa? Come scrivevamo poc’anzi, potrebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LamuNunu : Vado al laboratorio di analisi a fare il prelievo. Porto il contenitore con urine. Mi si apre nella borsa. Buon inizio weekend ?? - mistergarats : @StaseraItalia Mandiamo Silvio e li mettiamo tutti a carico di Mediaset con prelievo di solidarietà dagli stipendi… - flwhaz : una segretaria che lavora con me, dopo aver detto che dovevo fare un prelievo per controllare i trigliceridi che er… - lauraluciacarme : @visionaria_io @Aramcheck76 In realtà si vive bene con un rene solo, salvo possibili e rare conseguenze a lungo ter… - inmillepezzi : stamattina sono andata a fare il prelievo e ora sto facendo colazione con cappuccino e torta di carote i'm living my best life -