Preghiera del mattino del 24 Marzo 2023: “Aiutami a vivere con attenzione” (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fontana3Lorenzo : Una preghiera per le vittime del Covid-19. Un pensiero commosso alle loro famiglie, in particolare a quante non han… - vaticannews_it : Fr Alois: serve una pazienza ardente contro la #guerra. Il priore di #Taizé parla della necessità di unità tra i cr… - TrastoTrasto2 : RT @padrepioitalia: “Temere di perderti fra le braccia della bontà divina è più curioso del timore del bambino stretto fra le braccia mater… - PaoloMarraffa : Una preghiera per mia nonna Maria che ieri è tornata alla casa del Padre e un ringraziamento per il risveglio di fe… - nicolettagallo : PER LA PREGHIERA Niente può renderti imitatore di Cristo, come il prenderti cura del prossimo. Anche se tu digiuna… -