(Di venerdì 24 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport intervista Domenico. A 40 anni ha superato le fratture («dopo la ventesima ho smesso di contarle»), ha convissuto con due paurosi incidenti – al Giro 2015 e nel 2019 investito da un’auto durante un allenamento in Calabria – e non ha mai mollato. Anche quando quest’inverno è rimasto senza squadra tanto che «ho anche pensato di dover smettere». Fino alla svolta: il contratto per un anno con la Israel Premier Tech arrivato a inizio marzo. Ieri, nella 3a tappa della Settimana Internazionale Coppi&Bartali con arrivo a Forlì, è arrivato il secondo posto al termine di una fuga a tre. Dove trova la voglia di correre ancora dopo il pauroso incidente del 2019?: «Quell’episodio è stato un crocevia importante. Ho convissuto con la consapevolezza di perdere anni buoni dove potevo raccogliere molte soddisfazioni. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Pozzovivo: «Ricordo tutti i dettagli dell’auto che mi investì, è un trauma che porterò sempre con me» Alla Gazzet… -

...ContradaCronaca 29 Dic 2022 Covid - 19, l'assessore Palese: 'Test rapidi in aeroporto per chi arriva dalla Cina' Cronaca 29 Dic 2022 Bitonto, anziana uccisa per sbaglio: domani il......ContradaCronaca 29 Dic 2022 Covid - 19, l'assessore Palese: 'Test rapidi in aeroporto per chi arriva dalla Cina' Cronaca 29 Dic 2022 Bitonto, anziana uccisa per sbaglio: domani il......ContradaCronaca 29 Dic 2022 Covid - 19, l'assessore Palese: 'Test rapidi in aeroporto per chi arriva dalla Cina' Cronaca 29 Dic 2022 Bitonto, anziana uccisa per sbaglio: domani il...

Pozzovivo: «Ricordo tutti i dettagli dell'auto che mi investì, è un ... IlNapolista

Di anni ne ha già più di 40, ma Domenico Pozzovivo di scendere dalla bici non ne ha voglia e, grazie anche all’aiuto dell’imprenditore Valentino Sciotti, il lucano farà il suo esordio stagionale doman ...