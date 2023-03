«Possibile che non ci siano ancora risposte su Cutro?». La risposta del ministro Lollobrigida: «Le crea frustazione?» – Il video (Di venerdì 24 marzo 2023) Cresce la polemica sui social dopo la risposta del ministro Francesco Lollobrigida a una giornalista di Piazzapulita su La7 a proposito della strage nel naufragio di Cutro. A scatenare i commenti più duri contro il ministro dell’Agricoltura e la sovranità alimentare è il passaggio di un servizio in cui la giornalista del programma di Corrado Formigli chiede a Lollobrigida: «Possibile che non abbiamo ancora delle risposte chiare su Cutro ministro?». Lollobrigida è circondato dai microfoni dei giornalisti, mentre prosegue in silenzio. La giornalista incalza: «Non sappiamo niente sulla catena di comando…». A quel punto il ministro rompe il silenzio, alza la testa e ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023) Cresce la polemica sui social dopo ladelFrancescoa una giornalista di Piazzapulita su La7 a proposito della strage nel naufragio di. A scatenare i commenti più duri contro ildell’Agricoltura e la sovranità alimentare è il passaggio di un servizio in cui la giornalista del programma di Corrado Formigli chiede a: «che non abbiamodellechiare su?».è circondato dai microfoni dei giornalisti, mentre prosegue in silenzio. La giornalista incalza: «Non sappiamo niente sulla catena di comando…». A quel punto ilrompe il silenzio, alza la testa e ...

