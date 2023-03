“Possibile che non abbiamo risposte chiare su Cutro?”. Lollobrigida sbeffeggia la cronista di La7: “Le crea frustrazione questo?” (Di venerdì 24 marzo 2023) Durante la trasmissione Piazzapulita (La7) la giornalista Roberta Benvenuto ha ricostruito le ultime ore della tragedia di Cutro, dove tra il 25 e il 26 febbraio hanno perso la vita 89 persone. La cronista si sofferma sul “buco” rappresentato dai soccorsi tardivi: i primi soccorsi vengono forniti a terra da una pattuglia dei Carabinieri, che arriva alle 4.35, poi arrivano dei pescatori e la prima motovedetta della Guardia Costiera arriva alle 6.50, quindi quasi 3 ore dopo il naufragio. Interpella quindi alcuni esponenti del governo Meloni esponendo i dubbi generali sulla catena di comando: il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone, a domanda precisa sui motivi dei soccorsi arrivati troppo tardi, gira le spalle e non risponde. La parlamentare della Lega Simonetta Matone risponde, piccata, che non ci sono punti oscuri sulla vicenda ma anche lei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Durante la trasmissione Piazzapulita (La7) la giornalista Roberta Benvenuto ha ricostruito le ultime ore della tragedia di, dove tra il 25 e il 26 febbraio hanno perso la vita 89 persone. Lasi sofferma sul “buco” rappresentato dai soccorsi tardivi: i primi soccorsi vengono forniti a terra da una pattuglia dei Carabinieri, che arriva alle 4.35, poi arrivano dei pescatori e la prima motovedetta della Guardia Costiera arriva alle 6.50, quindi quasi 3 ore dopo il naufragio. Interpella quindi alcuni esponenti del governo Meloni esponendo i dubbi generali sulla catena di comando: il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone, a domanda precisa sui motivi dei soccorsi arrivati troppo tardi, gira le spalle e non risponde. La parlamentare della Lega Simonetta Matone risponde, piccata, che non ci sono punti oscuri sulla vicenda ma anche lei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Ma voi ditemi se vi sembra normale che per aver ceduto la nostra sovranità dobbiamo stare sotto botta di tedeschi,… - GiovaQuez : Mannocchi : “Sono mesi che ragioniamo su come fare la pace con una persona che la pace non vuole farla. Anche con g… - pietroraffa : Da quando #Schlein è segretaria il Pd ha guadagnato 1 milione e 800 mila voti. Tantissimo, considerato il tempo. M… - Monna_Prof : RT @DavideR46325615: - Giornalista: 'Ministro, è possibile che non abbiamo ancora risposte chiare su Cutro?' - Francesco Lollobrigida: 'Le… - hennesydz : RT @angelo89lvr: Solo in Italia facciamo sentire Reina una pluridenunciata con atteggiamenti adolescenziali e che è stata cacciata per male… -